Schweiz-International

Zwei glimpflich verlaufene Brände in Roveredo und Sta. Maria

In der Nacht auf Sonntag sind in Roveredo ein Unterstand und der Dachstock eines Einfamilienhauses ausgebrannt. Noch während den Löscharbeiten wurde die Feuerwehr zu einem Brand in Sta. Maria in Calanca gerufen. Verletzt wurde bei beiden Bränden niemand.