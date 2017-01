Nordwestschweiz

Jungwolf im Wallis bereits erschossen

Die Wildhut des Kantons Wallis hat am Donnerstag einen weiblichen Jungwolf in der Augstbordregion VS abgeschossen. Der sogenannte Regulationsabschuss erfolgte mit der Zustimmung des Bundesamtes für Umwelt (Bafu) gestern Mittwoch.