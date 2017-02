Die Fenaco-Genossenschaft übernimmt per 31. Januar den Detailhandelsgrossisten Cadar AG mit Sitz in Fleurier NE, wie der Agrarkonzern heute mitteilt. Cadar tritt auch in Zukunft als eigenständiges Unternehmen auf.

